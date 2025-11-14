В Рузском округе реализуется эко-проект «Муза Рузы»

Уникальный эко-проект реализуется в Рузском муниципальном округе — экоферма «Муза Рузы». Инициатива получила поддержку главы округа Александра Горбылёва, который уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и туризма в муниципалитете.

Создателем проекта стала Кристина Курт, воплотившая идею гармоничного сочетания природы и современного комфорта. Экоферма расположилась в живописном уголке округа, предлагая гостям незабываемый опыт единения с природой.

Проживание на территории организовано в двух форматах. Гости могут выбрать уютные домики в традиционном деревенском стиле или остановиться в необычных экосферах — прозрачных куполах, позволяющих наблюдать за природой в любую погоду. Особую атмосферу создают оригинальные беседки-иглу.

Особое внимание уделяется гастрономическому опыту посетителей. В меню — блюда домашней кухни, приготовленные из свежих фермерских продуктов. Каждое блюдо превращается в настоящий кулинарный шедевр, напоминающий о вкусе детства.

Животный мир экофермы — ещё одна привлекательная особенность проекта. Гости могут пообщаться с дружелюбными обитателями фермы: покормить лошадей и коров, погладить собак, насладиться пением птиц и звуками леса.

Развитие экологического туризма становится важным направлением для Рузского округа. Проект «Муза Рузы» не только создаёт новые возможности для отдыха, но и способствует формированию положительного имиджа территории.

Глава округа отметил значимость подобных инициатив для развития региона. Эко-проект открывает новые перспективы для туристической отрасли и демонстрирует пример успешного сочетания экологического туризма с современным комфортом.

"Приглашаю всех желающих открыть для себя новый формат отдыха в «Музе Рузы», где каждый момент наполнен гармонией и умиротворением. Проект становится ярким примером того, как можно сочетать заботу об окружающей среде с комфортным отдыхом," - сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.