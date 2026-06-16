В Рузском округе проверили жалобу на доступ к карьеру

Жители деревни Притыкино Рузского округа пожаловались на ограничение доступа к карьеру и записали видеообращение к главе СК РФ и губернатору. Минэкологии Подмосковья нарушений не выявило, дополнительные проверки продолжаются, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Минэкологии Московской области 20 мая 2026 года обследовало береговую полосу карьера у деревни Притыкино. По итогам проверки нарушений свободного доступа граждан к водному объекту специалисты не обнаружили.

28 мая администрация Рузского округа направила в министерство обращение с просьбой провести дополнительную проверку по жалобам жителей. Также был направлен запрос в Московско-Окское бассейновое водное управление о внесении карьера в Государственный водный реестр.

По состоянию на 16 июня ответ от ведомства не поступил. Отсутствие сведений об объекте в водном реестре создает правовую неопределенность, на которую ссылаются заявители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.