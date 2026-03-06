В Рузском округе провели жеребьевку Школьной лиги

сегодня в 15:18

Жеребьевка муниципального этапа соревнований «Школьной лиги» прошла 5 марта в Молодежном центре Рузского округа. В мероприятии приняли участие глава округа Александр Горбылев, представители администрации и совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жеребьевка дала старт муниципальному этапу масштабного спортивного проекта, который объединяет школьников округа. В соревнованиях по волейболу, баскетболу 3×3, футзалу и шахматам примут участие команды образовательных учреждений.

Проект направлен на развитие детского спорта и формирование навыков командной работы. Наставниками школьников выступают профессиональные спортсмены и тренеры, в том числе международные гроссмейстеры, чемпионы России и призеры международных турниров.

«Хочу пожелать всем участникам успехов в предстоящих соревнованиях. Мы поддерживаем развитие детского спорта и создание условий для здорового образа жизни школьников. Впереди — захватывающие матчи, яркие победы и новые спортивные достижения», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.