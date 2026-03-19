В Рузском округе провели акции ко Дню воссоединения Крыма

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошли 18 марта в школах Рузского муниципального округа. Участники марафона «Будь в теме!» организовали патриотические акции, мастер-классы и тематические встречи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Тучковской школе имени П. Ф. Дужева ученики растянули российский флаг в форме большого сердца. В Космодемьянской школе волонтеры провели для ребят творческий мастер-класс «Узнаем Крым вместе», где второклассники подготовили аппликации с картой полуострова.

Добровольцы также рассказали школьникам об истории Крыма и его культурном наследии. Особое внимание они уделили значению воссоединения полуострова с Россией.

«Хочу поздравить всех жителей с этой важной датой! Крымская весна — это не просто дата в календаре, это символ силы духа нашего народа, его стремления к единству и независимости. Спасибо школьникам, педагогам и волонтерам за важные акции и мастер-классы, напоминающие о том, что история Крыма неразрывна с историей России!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.