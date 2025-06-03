В Рузском округе прошли рейды по пожарной безопасности в лесах

С 29 мая по 3 июня сотрудники администрации Рузского муниципального округа совместно с представителями лесной охраны, МЧС и полицией провели рейды по противопожарной безопасности в лесах и на берегах водоемов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С жителями провели профилактические беседы об опасности разведения открытого огня и об ограничениях, связанных с ухудшением пожарной обстановки в лесах, а также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Плюс к этому, отдыхающим на берегу водохранилища вручили памятки и правилах поведения на природе, в том числе и о недопущении разведения костров.

«Хочу особо подчеркнуть, что такие рейды в Рузском муниципальном округе проводятся на регулярной основе. Особое внимание при этом уделяется наиболее посещаемым жителями местам», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.