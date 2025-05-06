В Рузском округе прошла Всероссийская экоакция «Берег добрых дел»

На территории Рузского муниципального округа прошла Всероссийская экологическая акция «Берег добрых дел». Акция проходит по всей Московской области по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба округа.

Десятки неравнодушных ружан присоединились к этому крупнейшему экологическому проекту и дружной командой, преодолев 2 километра, собрали 27 кубов мусора на берегу реки Вейны вблизи экоотеля «Флагман». Участием в акции ружане показали важность сохранения природы, особенно в таком экологически чистом месте Подмосковье, как Руза.

«Благодарю каждого экоактивиста, кто, несмотря на вызовы погоды, проявил инициативу, поддержав эту добрую акцию по оздоровлению водных объектов. Вы — большие молодцы!» — поблагодарил участников глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.