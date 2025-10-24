сегодня в 16:58

В Рузском округе прошла тренировка по защите от атак беспилотников

23 октября на территории Рузского муниципального округа прошла крупная тренировка звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мероприятие проводилось при участии первого заместителя руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Сергея Полетыкина и начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсура Якубова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной целью тренировки стало повышение уровня готовности экстренных служб к возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на жилые объекты. По сценарию, примерно в 14:00 беспилотник нанес удар по зданию жилого комплекса «Северное сияние», вызвав повреждения и угрозу здоровью граждан. Вскоре последовала вторая атака на котельную, ставшая причиной серьезных повреждений коммуникаций.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии и народные дружинники, быстро установившие контроль над ситуацией и обеспечившие безопасность района. В это же время специализированные бригады приступили к устранению последствий инцидента, осуществляя восстановление функционирования инженерных сетей и коммуникаций.

Параллельно пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания, вызванный взрывом, а медицинские работники оказывали необходимую помощь пострадавшим и проводили эвакуацию жителей в специально оборудованные помещения.

Проведенная тренировка подтвердила высокую степень координации и профессиональной готовности всех задействованных подразделений, продемонстрировав эффективность существующей системы реагирования на чрезвычайные ситуации и способность эффективно защищать население в сложных обстоятельствах.

«Благодаря четким и скоординированным действиям всех задействованных служб, потенциальная угроза была своевременно устранена, подтвердив готовность системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Все этапы тренировки продемонстрировали высокий уровень профессионализма сотрудников, работающих в интересах безопасности граждан,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.