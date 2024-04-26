В Рузском округе прошла акция «Диктант Победы»

Одна из площадок в муниципалитете — музей Зои Космодемьянской — является одной из центральных и уникальных площадок в Подмосковье.

В музее Зои Космодемьянской «Диктант Победы» написали 35 участников.

Эта акция объединяет людей всех возрастов — от самых молодых до старшего поколения. «Диктант Победы» пишут единороссы, молодогвардейцы, депутаты всех уровней, ветераны, участники СВО, общественники.

Диктант предоставляет возможность отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, великому поколению, которое отстояло независимость Родины, подарив в 45-м Победу и мирное будущее.

В акции принял участие Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Николай Пархоменко.

«Вопросов было 25, скажу, что они непростые, требуют знаний ключевых событий, к примеру, прорыва блокады Ленинграда, а также по освобождению оккупированных территорий СССР и освобождению Крыма и Севастополя. Все эти даты юбилейные и имеют важное историческое событие для нашей страны», — прокомментировал Николай Николаевич.

Уникальность этой площадки состояла ещё в том, что все участники после масштабного диктанта по истории смогли посетить экспозиции музея Зои Космодемьянской и временную выставку «Она и литература», которую по многочисленным просьбам жителей продлили до 2 июня.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.