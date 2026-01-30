В Рузском округе прошел первый экологический фестиваль «Пернатый квартал»

Первый экологический фестиваль «Пернатый квартал» состоялся 29 января в Рузском муниципальном округе. Мероприятие прошло по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открылся акцией «Покорми птиц», в которой приняли участие глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Вместе с жителями они дали старт природоохранной инициативе.

Главная цель фестиваля — повышение экологической грамотности, вовлечение граждан в защиту природы и формирование ответственного отношения к окружающей среде. Особое внимание уделили заботе о птицах в зимний период.

В рамках программы участники устанавливали кормушки в скверах, посещали интерактивные станции и участвовали в викторинах «Зимующие и перелетные» и «Птичьи загадки». Большой интерес вызвала игра‑сортировка «Птичье меню», посвященная правильному кормлению птиц. Желающие посетили мастер-класс по изготовлению кормушек и выставку «Птичьих столовых».

Самые активные участники получили грамоты и призы, а победителям конкурсов вручили семена для подкормки птиц.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в фестивале. Совместные усилия в охране природы — важный шаг к сохранению биоразнообразия и экологического благополучия округа», — отметил Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.