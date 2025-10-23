сегодня в 15:42

В Рузском округе пройдут учения по защите от атаки беспилотника

В Рузском муниципальном округе запланирована специальная тренировка, направленная на подготовку местных служб к действиям в чрезвычайной ситуации. Согласно официальному сообщению главы муниципалитета Александра Горбылева, данное мероприятие состоится 23 октября текущего года с 10 утра до трех часов дня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренировка направлена на проверку готовности экстренных служб округа к реагированию на возможные угрозы, включая атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Мероприятие проходит в рамках общей программы подготовки муниципальных структур Московской области к предотвращению возможных чрезвычайных происшествий и обеспечению безопасности населения.

Местом проведения учений выбран жилой комплекс «Северное сияние» в городе Руза. Жители предупреждены заранее и уведомлены о необходимости соблюдения порядка и рекомендаций органов власти во избежание паники и недопонимания.

Александр Горбылев подчеркнул важность подобного рода мероприятий и попросил жителей проявлять сознательность и терпение, соблюдая установленные правила поведения в ходе учебной тревоги.

«Прошу вас сохранять спокойствие и соблюдать установленный порядок,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.