В Рузском округе продолжают сбор гуманитарной помощи

В Подмосковье собирают помощь для жителей Курской и Белгородской областей

В Рузском округе собирают гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей. сообщили в пресс-службе округа.

Активные жители Рузского городского округа приносят в центр теплую одежду для взрослых и детей, медикаменты, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены.

Сотрудники центра и волонтеры уже отправили в благотворительный фонд «Троя» первую часть большой партии гуманитарной помощи.

К сбору гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей присоединяется всё больше и больше жителей и организаций, указано в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.