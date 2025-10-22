В Рузском округе продолжается модернизация системы водоотведения

сегодня в 17:58

Комплексная работа по поддержанию работоспособности коммунальной инфраструктуры ведется на постоянной основе в Рузском муниципальном округе. Особое внимание уделяется системе водоотведения, от бесперебойной работы которой зависит комфорт жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оперативная деятельность специалистов АО «Мособлтепло» 20 октября охватила несколько значимых объектов округа. Сотрудники компании провели ряд важных технических мероприятий для улучшения работы коммунальных систем.

Капитальный ремонт был выполнен на канализационной насосной станции КНС № 2 в поселке Беляная Гора, где специалисты произвели очистку рабочего колеса. Это позволит повысить эффективность работы оборудования и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

Аварийные работы успешно проведены в Восточном микрорайоне поселка Тучково, где был устранен порыв трубопровода в районе домов № 21-23. Своевременное реагирование специалистов обеспечило восстановление нормального функционирования системы.

Модернизационные мероприятия включали замену запорной арматуры на очистных сооружениях Тучково. Два новых элемента диаметром 150 мм повысят надежность работы системы.

Техническое обслуживание охватило четыре канализационные насосные станции в поселке Тучково, расположенные по адресам:

ул. Восточная, д. 5

ул. Восточная, д. 25

ул. Студенческая, д. 23, стр. 1

ул. Москворецкая

Системный подход к обслуживанию коммунальной инфраструктуры позволяет поддерживать стабильную работу всех элементов системы водоотведения. Регулярные профилактические мероприятия помогают предотвращать аварийные ситуации и обеспечивать комфортные условия проживания для жителей округа.

«Планомерная работа коммунальных служб способствует повышению надежности и эффективности работы инженерных систем, что особенно важно для обеспечения качественного уровня жизни населения,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.