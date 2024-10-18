В Рузском округе приведут в порядок береговую зону пожарного пруда

Во время обхода было проверено качество содержания дворовых территорий деревни Филатово. Видно, что за дворами здесь ухаживают и поддерживают в чистоте.

«В следующем году планируем привести в порядок береговую зону пожарного пруда в деревне Филатово. К такому решению мы пришли вместе с руководителем муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Андреем Долгим во время обхода территории. Отмечу, что сам пруд находится в нормативном состоянии, его акватория дополнительной очистки не требует», — сказала заместитель главы Рузского городского округа Екатерина Волкова.

Обход территории деревни Филатово выявил хорошее состояние дворов. В планах на следующий год — благоустройство береговой зоны пожарного пруда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.