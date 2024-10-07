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В Рузском округе поступило более 1,8 тыс звонков на номер «112»

С 30 сентября по 6 октября операторы системы-112 Рузского городского округа отработали более 1,8 тыс. звонков. В ЕДДС поступило 122 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 850: пожарная служба — 24; служба полиции и Госавтоинспекции — 156; служба скорой медицинской помощи — 501; Центр мемориальных услуг — 11; аварийная газовая служба — 110; направленные в соседние регионы — 48. Вызовы, не требующие реагирования, — 869 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

В ЕДДС поступило 122 звонка от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое). Зарегистрированы 85 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.