В Рузском округе Подмосковья школьники встретились с участником СВО

Патриотическая акция «Открытка ветерану» прошла 12 марта в Рузском краеведческом музее для четвероклассников школы №3. Ребята пообщались с участником спецоперации и написали письма бойцам на фронт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почетным гостем встречи стал председатель ассоциации ветеранов СВО в Рузском муниципальном округе Юрий Лысенков. Он рассказал школьникам о своем боевом опыте, современном снаряжении российских военнослужащих и показал новейшие аппараты, бронежилет и каски.

После беседы дети посетили зал боевой славы музея. Для них организовали квест, во время которого они узнали, как воевали солдаты в разные годы и какое снаряжение использовали ранее.

В завершение акции каждый ученик изготовил открытку для военнослужащих. Ребята написали теплые слова поддержки, которые передадут на фронт.

«Для патриотического воспитания школьников очень важно проводить встречи с участниками боевых действий, слушать их рассказы, видеть снаряжение и личные вещи солдат. У ребят возникают чувства гордости и восхищения защитниками Отечества. И детские письма бойцам на фронт — самые трогательные. Спасибо Юрию Лысенкову и сотрудникам музея за такую встречу!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.