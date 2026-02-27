В Рузском округе Подмосковья провели семинар для педагогов

Семинар-практикум для педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее» прошел 26 февраля в Нестеровском лицее Рузского округа. В нем приняли участие преподаватели из Рузского, Истринского и Одинцовского округов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Нестеровском лицее состоялся семинар-практикум «Навигатор талантов: открываем двери будущего». Мероприятие объединило педагогов, заинтересованных в профессиональном росте и развитии навыков сопровождения школьников в ранней профориентации.

Участникам представили современные методики диагностики способностей учащихся, а также инструменты формирования интереса к различным профессиям. Педагоги обменялись опытом и лучшими практиками, отработали навыки консультирования и поддержки детей при выборе будущей специальности.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев подчеркнул значимость проекта.

«В сфере образования сейчас очень много новых проектов, направленных на улучшение качества усвоения знаний и повышение уровня подготовки выпускников. Нестеровский лицей традиционно находится в авангарде новшеств. Уверен, этот семинар поднимет качество образования в Рузском округе на новый уровень», — отметил Горбылев.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.