В Рузском округе Подмосковья подросткам вручили паспорта

Торжественная церемония прошла в Рузской центральной библиотеке. Паспорта ребятам вручил Герой России Михаил Марцев — гвардии подполковник, командир отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

В 2014 году он участвовал в операции по возвращению Крыма в состав России. В ходе специальной военной операции принимал участие в штурме Мариуполя, противостоянии с ВСУ на запорожском и херсонском направлениях, а также в освобождении Курской области. Во время встречи Михаил Николаевич рассказал школьникам о своем боевом пути и поделился воспоминаниями.

Также на мероприятии отметили руководителя местного благотворительного фонда «Троя» Константина Кузьмина. За активную гражданскую позицию, вклад в общее дело и помощь 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты Черноморского флота ему вручили особую благодарность.

«Вручение паспорта — это важный этап в жизни каждого молодого человека, становящегося полноправным гражданином нашей страны. А получить его из рук настоящего героя — это определенная мотивация. Пусть паспорт станет для юных жителей символом новых возможностей и ответственности за будущее Родины», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.