В Рузском округе почтили годовщину освобождения деревни Нестерово

Торжественная церемония состоялась у мемориала в деревне Нестерово. На мероприятии собрались жители округа, ветераны, представители общественных организаций и администрации.

Участники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу. Это стало символом признательности тем, кто отдал жизни за свободу родной земли.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что подвиг защитников Отечества служит примером патриотизма и самоотверженности для всех поколений. Он подчеркнул важность сохранения памяти о героях и вдохновения будущих поколений их мужеством.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.