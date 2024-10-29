В Рузском округе отремонтировали 11 дорог общего пользования

С 15 мая по 15 октября 2024 года в Рузском городском округе проводился ремонт 11 дорог общего пользования местного значения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Капитальный ремонт автомобильной дороги произведен в деревне Сонино на улице Заречной.

Отремонтированы дороги общей площадью 34 429,33 м².

Ремонт дорог важен для обеспечения комфортного и безопасного передвижения жителей, а также для поддержания функционирования дорожно-транспортного комплекса.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.