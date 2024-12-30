В Рузском округе открыли рабочее движение по объездной дороге

В Рузском городском округе запустили рабочее движение по объездной дороге в посёлке Тучково, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорога позволит вывести транзитный транспорт из населённого пункта. Старт движению дал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Московской области Алексей Гержик вместе с местными жителями и администрацией городского округа.

"Жители Тучково встретят Новый год уже без транзита на дорогах. Руководство предприятий перенаправят грузовики на обход Тучкова. Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», – рассказал Гержик.

Рабочее движение открылось на двух этапах, чтобы уже сейчас снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзита – в посёлке будет нормализовано дорожное движение, карьерных самосвалов на улицах Тучкова не будет. Работа по остальным этапам продолжится в 2025 году. Весной будут выполнены работы по благоустройству дороги. Для пешеходов будут построены тротуары и организованы пешеходные переходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже 12 лет под руководством президента в Московской агломерации ведется масштабная работа по модернизации дорожной сети.

«Это касается и вылетных магистралей, и железнодорожных переездов, без которых жизнь в Подмосковье, с учетом интенсивного движения, была бы фактически парализована», — подчеркнул глава региона.