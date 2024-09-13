В Рузском округе обустроили 12 дворовых территорий

сегодня в 17:53

В Рузском городском округе завершились работы по комплексному благоустройству 12 дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дворы благоустроили по следующим адресам:

Руза: Микрорайон, дома № 13, 12, 11, 10, 1, 2, 3; Северный микрорайон, дома № 3, 5, 12; ул. Социалистическая, дома № 57, 59; ул. Федеративная, дома № 13, 15.

Тучково: ул. Луговая, дома № 1, 2а, 3; ул. Заводская, дом № 1; ул. Лебеденко, дома № 19, 19а.

Д. Нестерово, дома № 97, 98; с. Кожино, дома № 16, 17, 17а; д. Поречье, дома № 5а, 5б; п. Дорохово, ул. Московская, д. 12а.

Комплексное благоустройство дворовых территорий даст жителям следующие преимущества:

безопасность: установка детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек и освещения повысит уровень безопасности для жителей;

комфорт: создание парковочных мест, информационных стендов и зон для сбора мусора сделает жизнь жителей более комфортной;

эстетика: озеленение территорий и благоустройство дворов сделают окружающую среду более привлекательной и уютной;

удобство: улучшение инфраструктуры позволит жителям быстрее и удобнее добираться до нужных мест.

В соответствии с требованиями закона «О благоустройстве в Московской области» на дворовых территориях должно присутствовать шесть обязательных элементов благоустройства: детские и спортивные площадки, озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, парковочные места, информационные стенды, зоны для сбора ТБО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.