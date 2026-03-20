В Рузском округе обсудили поддержку семей участников СВО

Александр Горбылев провел встречу с родственниками участников СВО, на которой рассмотрели предоставление социальной помощи, решение коммунальных проблем и развитие придомовых территорий.

По вопросу земельных участков введен новый механизм поддержки — единовременная выплата 500 тысяч рублей вместо предоставления земли. В доме №21 в Демократическом переулке в Рузе провели дезинфекцию подвала. Подтопление у дома №1 на улице Почтовой планируют устранить до 1 июля 2026 года, новую парковку у дома №70 на улице Социалистической обустроят до 31 августа 2026 года. Ремонт кровли дома №13 в Микрорайоне намечен до 30 июня 2026 года.

В работе остаются проекты по укреплению оврага на улице Российской и благоустройству территории у Георгиевского пруда.

«Для нас крайне важно поддерживать связь с родными героев и помогать в решении их насущных проблем. Хочу заверить: мы будем оказывать всемерную поддержку семьям наших защитников. Ни одна проблема не останется без внимания!», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он подчеркнул, что все обращения жителей находятся на контроле администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.