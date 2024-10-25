В Рузском округе обсудили оказание помощи семьям участников СВО

На оперативном совещании в администрации Рузского городского округа обсудили работу, связанную с оказанием помощи семьям участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«В зоне СВО сейчас свыше 400 ребят от нашего округа. Важно отметить, что нам удалось выстроить эффективную работу по оказанию самой разной помощи семьям бойцов: юридической, информационно-правовой, бытовой, материальной, медицинской, психологической и т. д., — написал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко в своем Телеграм-канале.

«Стараемся охватить все направления, чтобы не оставить семьи военнослужащих наедине с проблемой», — отметил он.

В этом деле еще важна слаженность и тесное сотрудничество, речь идет о взаимодействии с Благочинием округа, благотворительными фондами «Троя» и «Отчизна и Вера», общественной организацией «Смысл жизни», Фондом «7Я», а также инициативными группами, созданными семьями участников СВО «За наших» и «Поддержим наших», — отметил он.

Помимо того, что помощь оказывается семьям, мы не оставляем без внимания и наших ребят на передовой, с самого начала спецоперации в округе ведется непрерывная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи, уже отправлено более 100 тонн груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.