В Рузском округе начался первый этап борьбы с борщевиком

На территории Рузского муниципального округа идет первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, который проводится силами подрядных организаций. Продлится он до 15 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начиная с 19 июня и до 23 июня, обработку проведут в таких населенных пунктах, как п. Тучково, п. Дорохово, д. Новомихайловское, д. Контемирово и д. Строганка.

Далее территории от сорняка гербицидами будут обрабатывать в селе Онуфриево и деревнях Сафониха, Михайловское, Бабино, Барынино, Федчино, Ильинское, Углынь, Ваюхино, Барынино, Вишенки, Аннино и Стрыгино.

Как сообщили в администрации Рузского муниципального округа, в план обработки включены участки именно муниципальной собственности. На частных же участках за произрастание борщевика несет ответственность сам владелец. Соответственно, и обязанность по удалению сорняка лежит на правообладателе, в том числе на прилегающей территории, в 5 метрах от границ.

«Обращаюсь ко всем! Собственникам, пользователям, арендаторам земельных участков! Мы вместе должны принимать меры по уничтожению борщевика Сосновского. Чем он опасен — всем известно, методов борьбы — предостаточно. В наших общих силах прекратить распространение этого злостного сорняка», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.