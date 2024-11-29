В Рузском округе 80 пассажирам напомнили правила безопасности на ж/д станциях

Рейды в целях профилактики и предотвращения травматизма на железнодорожной инфраструктуре проходят по всей территории Подмосковья, в том числе и в Рузском городском округе непосредственно на железнодорожной станции Тучково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе очередного рейда, который прошел при участии сотрудников администрации Рузского городского округа, волонтеров и представителей Западного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области, почти 80 пассажирам вручили информационные листовки и с таким же количеством граждан провели профилактические беседы», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Рейды на железнодорожных вокзалах проводятся для профилактики травматизма и повышения пассажирской грамотности. Они направлены на соблюдение правил безопасности, предотвращение несчастных случаев и снижение количества нарушений, связанных с переходом железнодорожных путей в неположенных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.