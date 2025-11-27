В Рузском муниципальном округе создают Окружной родительский комитет

В Рузском муниципальном округе стартует важная инициатива, призванная укрепить взаимодействие между семьями, образовательными учреждениями и общественностью, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

При управлении образования формируется Окружной родительский комитет — новая площадка для открытого и конструктивного диалога.

Первая встреча комитета назначена на 4 декабря 2025 года. Это событие откроет новый этап в развитии образовательной среды округа: родители получат официальный канал для обсуждения насущных вопросов и внесения предложений.

Основная задача комитета — выстроить эффективную связь между семьей и школой. Его участники будут разрабатывать инициативы, направленные на улучшение образовательного процесса и создание комфортной среды для учащихся. Среди ключевых направлений работы — информационная поддержка родителей, популяризация семейных ценностей и традиционного воспитания, а также содействие повышению качества образования.

Для родителей это уникальная возможность напрямую влиять на развитие местной системы образования. Каждый желающий сможет высказать свои пожелания, предложить идеи и принять участие в реализации значимых проектов. Комитет станет площадкой, где голоса семей будут услышаны, а их опыт и знания — востребованы.

«Создание Окружного родительского комитета — важный шаг к формированию партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса. Совместными усилиями удастся сделать обучение в Рузском округе еще более качественным и отвечающим потребностям современных семей,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

