В Рузском казачьем кадетском корпусе прозвучал последний звонок

Впереди у ребят сложные испытания: экзамены, поступление.

Прозвучали напутственные слова от преподавателей, представителей администрации, ветеранов, родителей и почетных гостей.

С поздравлениями и пожеланиями также выступил депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы Владимир Вшивцев.

«Позади — долгие годы учебы, за время которой вы стали одной дружной семьей. Этот день знаменует окончание важного этапа в вашей жизни и начало нового. Желаю вам успехов в предстоящих испытаниях, таких как ЕГЭ и поступление в выбранные вами учебные заведения. Помните, что ваша целеустремленность, настойчивость и вера в себя помогут преодолеть все трудности. Будьте готовы к тому, что впереди вас ждут новые вызовы и возможности. Пусть этот день станет для вас особенным и незабываемым. Удачи вам, дорогие кадеты!» — обратился к кадетам парламентарий.

Владимир Вшивцев выразил слова благодарности руководству, педагогам и сотрудникам кадетского корпуса за воспитание достойных приемников.

Кадеты в ходе мероприятия высадили деревья, создав «Аллею выпускников». Эта инициатива стала новой традицией в Первом Рузском казачьем кадетском корпусе. Прощальный вальс исполнила кадетская хореографическая группа. Завершился праздник парадным прохождением всех взводов корпуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.