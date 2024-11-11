В Рузской центральной библиотеке работал «Песочный городок»

В «Песочном городке» Рузской центральной библиотеки 11 ноября участники отправились в захватывающее космическое путешествие. Ребята обсудили невесомость, млечный путь и загадки жизни на других планетах, сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа.

Дети отметили, что в космос без специальной экипировки не попасть — там нет кислорода и царит невесомость.

После увлекательной беседы каждый проявил свою фантазию и нарисовал удивительные вещи, которые они могли бы встретить в космосе. Кто-то создал свою планету и дал ей имя, кто-то нарисовал инопланетян, а кто-то даже встретил веселого паучка с множеством лап.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

