В Рузской библиотеке прошла экскурсия «Путешествие в Книгоград»

Знакомство с библиотекой началось с холла, затем все дружно переместились на детский абонемент, где ребята познакомились с правилами библиотеки, узнали, как правильно выбирать книги, сколько книг можно взять и на какой срок, что такое энциклопедии и многое другое. Но внезапно появилась Баба Яга и стала всячески мешать гостям. Вместе с библиотекарем они разъяснили Бабе Яге, как правильно вести себя в библиотеке. Затем дети побывали в читальном зале, где просмотрели детские журналы. А в конце программы с шумом и весельем учились с Бабой Ягой заметать следы метлой в лесу и прыгать по кочкам.

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.