В Рузе завершено комплексное благоустройство дворовой территории

сегодня в 16:48

Важные изменения произошли в Северном микрорайоне города Руза. По адресам дом 12 и дом 3 завершилось комплексное благоустройство дворовой территории, которое значительно улучшило качество жизни местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Современные стандарты благоустройства были реализованы в ходе работ. Специалисты уделили особое внимание созданию комфортной среды для жителей всех возрастов.

Обновленный двор теперь отвечает всем требованиям современного городского пространства. Проведены работы по асфальтированию проездов и тротуаров, установлены новые лавочки и урны.

Особое внимание было уделено организации парковочного пространства. Созданы удобные места для стоянки автомобилей, что позволило упорядочить движение во дворе.

Детская площадка стала настоящим украшением обновленного пространства. Установлено современное безопасное оборудование, которое отвечает всем требованиям безопасности и комфорта.

Жители микрорайона уже оценили результаты проведенных работ. Новый двор стал более комфортным и безопасным местом для отдыха и общения.

Реализация проекта — часть масштабной программы по благоустройству городской среды. Подобные преобразования помогают сделать Рузу более современной и комфортной для проживания.

Администрация города планирует продолжить работу по обновлению дворовых территорий, учитывая пожелания и потребности жителей.

Комплексное благоустройство — важный шаг к созданию современного городского пространства, где каждый житель может чувствовать себя комфортно и безопасно.

«Такие преобразования — часть большой работы по улучшению качества жизни в нашем округе. Мы продолжаем создавать комфортные условия для проживания горожан,» -сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.