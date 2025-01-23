В Рузе прошло занятие по каллиграфии

В Рузской центральной библиотеке состоялось очередное занятие по каллиграфии. Под руководством библиотекаря дети учились владению пером и написанию плакатного (ленточного) шрифта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работа оказалась не из простых, но все справились успешно. И в результате на бумаге появилось много красивых букв и слов. Каллиграфия — это тренировка памяти, развитие мелкой моторики, творческих способностей, координации движений, воспитание дисциплинированности, эмоциональное расслабление. Школьные тетради будут всегда в порядке, а ребенок с удовольствием будет писать грамотно и красиво.

Студия изящного письма «Каллиграфия» Рузская центральной библиотеки приглашает всех желающих на уроки.

Мероприятие прошло в рамках программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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