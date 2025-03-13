В Рузе прошли масштабные учения по ликвидации последствий весеннего половодья

Более 250 человек и свыше 50 единиц техники, в том числе авиационной, было задействовано в масштабных учениях с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые состоялись сегодня на территории Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба

По замыслу учений, на территории муниципального округа из-за интенсивного таяния льда и снега уровень воды в акватории Рузского и Озернинского водохранилища, а также рек Москва, Руза, Озерна и Городянка поднялся до критических отметок, в результате чего возникла угроза подтопления населенных пунктов.

В ходе учений были отработаны действия администрации Рузского муниципального округа по организации пунктов временного размещения и эвакуации в них населения. Спасатели продемонстрировали элементы ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, вертолета «МИ-8» Жуковского авиационно-спасательного Центра МЧС России, провели взрывотехнические работы по устранению ледовых заторов.

Сотрудники муниципальных аварийно-спасательных и других служб устранили условную аварию на подстанции, провели работы по откачке воды из затопленного здания и спасению материальных ценностей и анализ питьевой воды, «восстановили» телефонную связь. Спасатели провели работы по устранению разлива нефтепродуктов на акватории Озернинского водохранилища, осуществили доставку продуктов питания на противоположный берег при помощи плавающего транспортера, а также развернули в районе ЧС подвижный пункт питания.

По замыслу учений, в процессе проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий половодья, произошло несколько серьезных происшествий.

В районе подтопления имеется подозрение на инфекционное заболевание в связи с употреблением в пищу некачественной воды. Демонстрируется работа групп разведки Роспотребнадзора и СНЛК. Используются плавсредства аэромобильного подразделения ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» и квадроциклы спасательных служб для доставки специалистов и забора проб в труднопроходимые места.

В результате подъема воды возникла угроза подтопления жилых строений и объектов социальной сферы. Принято решение на возведение противопаводковой дамбы. Демонстрируется работа аэромобильного подразделения спасения Академии гражданской защиты МЧС России имени генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика. Проводятся мероприятия по подвозу грунта и последующему наполнению мешков. Возводится дамба из мешков с песком

На оторвавшейся от берега льдине оказались люди, которые были спасены с помощью вертолета.

В результате нарушения техники безопасности в акватории водного объекта произошло столкновение судов, есть пострадавшие. Привлекается водолазная группа. Пострадавшим оказывается первичная медицинская помощь с эвакуацией в медицинские учреждения.

В населенном пункте «отрезанном от сообщения с большой землей» произошло возгорание в жилом доме. Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очага пожара. Демонстрируется работа по доставке спасателей и тушение очага пожара.

В рамках учения организована выставка современных образцов специальной техники, оборудования, снаряжения и инструмента, состоялось выездное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области и смотр готовности сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации ЧС в период весеннего половодья.

К учениям были привлечены члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, руководящий и личный состав Главного управления МЧС России по Московской области и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», председатели КЧС и ОПБ паводкоопасных муниципальных образований Московской области, Минздрава, ВНИИ ГО и ЧС МЧС России, ПАО «Россети Московский регион» (МОЭСК), Мособлгаза, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии Московской области, ведомственные подразделения областных министерств энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия, а также силы и средства Рузского звена МОСЧС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.