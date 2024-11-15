Замглавы Рузского округа встретился с жителями

сегодня в 17:44

Заместитель главы Рузского городского округа Виталий Пархоменко совместно с сотрудниками территориального управления, исполняющим обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Николаем Анищенковым провели обход территории по адресу: город Руза, улица Революционная, д. 64, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Было отмечено, что двор находится в хорошем состоянии. Чистота и уют заботливо поддерживаются, создавая атмосферу комфорта и благоприятного проживания не только сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство», но и самими гражданами.

«Сотрудничество жителей с местными органами власти помогает нам оперативно реагировать на обращения и поддерживать высокий уровень благоустройства в Рузе. Продолжаем работу по созданию комфортной городской среды для всех.» — сообщил Виталий Пархоменко.

Подобные обходы территорий заместители главы Рузского городского округа совершают совместно с профильными службами и активными жителями на постоянной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.