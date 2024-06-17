В Рузе прошла танцевальная программа для пенсионеров

На площадке перед Центром культуры и искусств в Рузе прошла танцевальная программа «Музыка и песни для души» для жителей старше 55 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Дожди закончились, на улице чистота, огороды политы — самое время танцевать! Участники танцевального коллектива «Ретро» и проекта «Любимые песни и романсы» совместно с ведущей Еленой Дроздовой провели душевную программу для пенсионеров. Главным условием для участия было желание танцевать и петь.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.