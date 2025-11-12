В Рузе прошел торжественный митинг на Скирмановских высотах

Знаменательное событие состоялось 12 ноября в деревне Скирманово Рузского муниципального округа, где прошел торжественный митинг, посвященный 84-й годовщине битвы под Москвой на Скирмановских высотах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Место проведения митинга имеет особое историческое значение. Скирмановские высоты стали ключевым рубежом в битве за Москву, где развернулись ожесточенные бои в суровые дни 1941 года.

В центре внимания — подвиг 18-й стрелковой дивизии народного ополчения, которая ценой невероятных усилий не позволила фашистским войскам прорваться к Волоколамскому шоссе. Почти две недели защитники держали оборону против превосходящих сил противника.

Историческая справка свидетельствует о полном разгроме немецко-фашистских войск на этом участке, как отмечал командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский.

В мероприятии приняли участие представители местной администрации. С речами выступили заместитель главы Рузского муниципального округа Евгения Моисеева, председатель совета ветеранов Влад

имир Доброскоченко и депутат Совета депутатов Татьяна Бурлаенко.

В память о погибших героях была объявлена минута молчания. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.

Подобные мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Они напоминают о важности сохранения мира и уважения к подвигу предков.

Подвиг защитников Скирмановских высот навсегда останется в сердцах благодарных потомков как пример мужества, отваги и беззаветного служения Родине.

«Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, которые отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Их мужество и отвага навсегда останутся в наших сердцах,» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

