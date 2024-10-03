В Рузе пройдут профориентационные мероприятия с 21 по 24 октября

С 21 по 24 октября в Фабричном квартале состоятся профориентационные мероприятия в рамках проекта «Руза чудесная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 октября генеральный директор ООО AIR-BAKE и руководитель проекта «Дом вкусных историй» Ирина Травкина расскажет о специальности пищевого производства, а руководитель департамента строительства группы компаний «Алмател» Максим Поштаренко — о связи и коммуникациях.

22 числа будет возможность погрузиться в профессии парикмахера и массажиста. Евгения Букреева и Михаил Коробейников все расскажут и покажут.

23 октября консультант по мебельному делу Рузской мебельной фабрики Олег Григорьев поделится опытом производства и продажи мебели, а Антон Сенаторов посвятит в деятельность кадастрового инженера.

24 октября будет интересно всем тем, кто хочет связать свою жизнь с профессией адвоката. Ирина Абанина объяснит, чем занимаются люди ее профессии.

Пространство «Фабричный квартал» находится по адресу: Руза, Интернациональный переулок, 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.