В Рузе пройдет выездная администрация с представителями Правительства Московской области

В поселке Тучково Рузского муниципального округа 2 октября пройдет «Выездная администрация» с представителями Правительства Московской области. Жители смогут напрямую пообщаться с представителями регионального правительства в рамках выездной администрации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основное внимание на встрече будет уделено вопросам развития дорожной инфраструктуры и транспортного обслуживания территории. Специалисты профильных ведомств готовы подробно ответить на все интересующие жителей вопросы.

Особенность мероприятия — возможность задать вопросы по любым темам, волнующим жителей. Это отличная возможность донести до представителей власти свои предложения и получить компетентные разъяснения по актуальным проблемам.

Место проведения: Тучковский Дом культуры (ул. Советская, дом 17). Начало встречи — в 16:00.

Организаторы призывают жителей заранее подготовить вопросы и прийти на встречу, чтобы максимально эффективно использовать время общения с представителями власти.

«Такие встречи — важный инструмент прямой коммуникации между населением и органами управления,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.