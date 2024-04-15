В Рузе пресекли незаконное обращение с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу остановили незаконный завоз и размещение отходов в деревне Головинка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Нарушители сваливали на один из земельных участков в деревне строительные отходы и грунты, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сотрудники полиции задержали две единицы техники — самосвал и бульдозер. Нарушителей препроводили в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Завоз отходов прекращен. Мы, со своей стороны, продолжаем устанавливать обстоятельства нарушения, виновные будут привлечены к административной ответственности».

Министр также сообщил что с начала года средствами видеофиксации выявлено 370 фактов незаконной транспортировки строительных отходов, общая сумма штрафов превысила 34 миллиона рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.