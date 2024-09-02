В Рузе открылся детский сад после капитального ремонта

В Рузе с раннего утра торжественно открыли здание детского сада после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт проводили в рамках президентской программы. Теперь детский сад отвечает современным требованиям: от обновленного фасада и сантехники до комфортной мебели и благоустройства территории. Здесь детки будут чувствовать себя как дома, окруженные заботой и любовью.

«Конечно же, в первую очередь я выражаю благодарность подрядной организации „ТрансСтрой“ в лице директора Сулейманова Наримана Халилуллаевича и всем строителям за профессионализм и добросовестный труд! Коллективу детского сада и лично директору Чуваевой Татьяне Викторовне желаю вдохновения и новых творческих идей! Родителям — успехов в воспитании детей, терпения, мудрости, а нашим крохам пусть в этом прекрасном саду будет всегда интересно, весело и уютно!» — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.