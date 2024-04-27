В Рузе на площади Партизан запустили фонтан

В Рузе фонтан на площади Партизан впервые заработал после долгой зимы. В праздничном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие сотрудники Рузского краеведческого музея, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

Площадь Партизан всегда была излюбленным местом отдыха жителей муниципалитета.

В середине XX века на месте фонтана стояло двухэтажное здание магазина, и площадь называлась Базарной. Название «Партизан» она получила после Великой отечественной войны. Здесь захоронен Герой Советского Союза Сергей Иванович Солнцев, погибший 20 ноября 1941 года. Первый мемориал партизанам на месте захоронения Солнцева был установлен в 1975 году к 30-летию Победы.

Настоящий мемориал Славы открыт 9 мая 2005 года к 60-летию Победы. В том же году появился на площади и фонтан, о чем свидетельствует статья в газете «Красное знамя» от 11 мая 2005 года.

Также он отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.