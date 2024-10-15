В Рузе можно проголосовать за два водоема для участия в программе «100 прудов»

Начинается голосование на портале «Добродел» по отбору водных объектов для включения в программу «100 прудов» на 2025 год, которые соответствуют определенным критериям (распоряжение Минэкологии от 17.01.2024 № 44-РМ). Так, в Рузском округе для участия в программе представлены два пруда — в деревнях Контемирово и Головинка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На портале «Добродел» начинается голосование по включению водных объектов в программу «100 прудов».

Водные объекты есть в каждом населенном пункте, и это всегда любимые места отдыха жителей. Важно, чтобы вода была чистой, а берега — благоустроенными.

В программу входит очистка от топляка, мусора и водной растительности. Где она будет проведена, зависит от самих жителей. Если вы хотите, чтобы в вашем населенном пункте очистили и облагородили водоем, проголосуйте за него.

В Рузском городском округе для участия в программе представлены два пруда — в деревнях Контемирово и Головинка. Чтобы проголосовать, нужно пройти по ссылке.

Голосование продлится ровно месяц — до 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.