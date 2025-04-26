В Румынии кладоискатель нашел спрятанные 1,7 тысячи лет назад монеты

В румынской деревне Летка-Века кладоискатель-любитель по имени Бебе Манджак на вершине холма нашел спрятанные около 1,7 тысячи лет назад серебряные монеты с изображением слонов и императора Траяна, сообщает RT со ссылкой на Jam Press.

Мужчина периодически исследует местные территории с помощью металлоискателя. Историческую находку он сделал на одном из холмов.

В общей сложности кладоискатель откопал 1469 серебряных динаров. На сторонах монет были изображены слоны и император Траян, который жил в 53–117 годах нашей эры. Изображение сохранилось не на всех, а на нескольких монетах.

Кроме монет, Манджак нашел несколько керамических обломков. О дальнейшей судьбе исторических находок ничего не уточняется.