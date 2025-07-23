В РУДН появится кафедра Российского экологического оператора

Российский экологический оператор (РЭО) и Российский университет дружбы народов (РУДН) заключили соглашение об организации кафедры на базе Института экологии. Она станет центром подготовки профессионалов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и развития циклической экономики.

«Сфера обращения с отходами стремительно развивается, и нам нужны кадры, которые не просто знают теорию, но и готовы решать конкретные прикладные задачи. Кафедра РЭО в РУДН поможет готовить таких специалистов — с современными знаниями, системным мышлением и пониманием того, как работает отрасль на практике. Кафедра поможет наладить тесную связь между образованием и реальной работой на предприятиях. Это повысит качество подготовки специалистов и позволит вузу быстрее реагировать на потребности рынка труда», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Студенты кафедры получат доступ к практическим занятиям, научным исследованиям, учебным материалам и методикам, разработанным РЭО. Особый упор будет сделан на формирование междисциплинарных навыков, востребованных в экологическом и промышленном секторах.

«Открытие базовой кафедры Российского экологического оператора в Институте экологии является важным стратегическим шагом для повышения качества подготовки кадров, развития научных исследований и практических решений в области обращения с отходами. Это позволит России укрепить свои позиции в сфере экономической безопасности, соответствовать международным стандартам и обеспечить устойчивое развитие страны в условиях современного мира», — отметила директор Института экологии Елена Савенкова.

Преподаватели кафедры будут вести дисциплины в рамках утвержденного учебного плана, а студенты — осваивать необходимые для профессии знания и навыки.

Помимо образовательной деятельности, кафедра займется научно-техническими разработками, поиском решений для актуальных отраслевых задач, а также программами дополнительного профессионального образования.

РЭО и РУДН уже сотрудничают в рамках совместных инициатив: онлайн-курса по циклической экономике, магистерской программы и стипендиальной поддержки талантливых студентов. Эти проекты реализуются в рамках Консорциума по экономике замкнутого цикла, созданного РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая цель — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение не менее 25% отходов в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.