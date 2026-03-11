В РПЦ заявили, что у животных нет бессмертной души

Протоиерей Максим Первозванский заявил, что животные не обладают бессмертной душой и после смерти «никуда не уходят». Он призвал относиться к питомцам с любовью и милосердием, сообщает «Крымская газета» .

Клирик московского храма Сорока Севастийских Мучеников в Спасской слободе Максим Первозванский пояснил, что животные — часть временной природы и не имеют бессмертной души.

«После смерти с животным ничего не происходит и никуда оно не уходит. Животные милые, добрые, могут много для нас значить, но бессмертной душой они не обладают», — сообщил протоиерей.

Он призвал любить питомцев при жизни и не наделять их человеческими или божественными свойствами. Отношение к животным как к людям священник назвал неправильным. Также он посоветовал давать кошкам привычные клички или использовать уменьшительные формы человеческих имен.

Ветеринар Михаил Шеляков напомнил, что забота напрямую влияет на продолжительность жизни кошки. Он рекомендовал не применять физические наказания, а выражать недовольство интонацией.

«Кошки хорошо улавливают интонации. Если нужно поругать, достаточно строгого голоса, а за хорошее поведение — обязательно похвалить», — пояснил Шеляков.

Эксперт советует подобрать подходящий корм, регулярно обрабатывать питомца от паразитов, следить за чистотой лотка и лежанки. Ранняя стерилизация, по его словам, может увеличить продолжительность жизни животного.

