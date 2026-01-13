В РПЦ разрешили пересаживать органы свиней людям

В РПЦ не увидели проблемы в пересадке органов свиней человеку. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) считает, что важно не использовать это для «унижения личностной природы», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Главный принцип — не нарушать личность человека при трансплантации. Это не должно стать средством унижения личностной природы человека. Мы этих свиней спокойно едим без всяких сомнений. Почему мы не можем взять у них органы, что за проблема?» — выразил мнение Макарий.

По его словам, есть и другая сторона вопроса — это «печать антихриста с разных мест», нагнетание страха.

Ранее в Сети появилась информация, что к 2030 году в России может появиться идеальная свинья-донор. Ее могут использовать для пересадки органов человеку.

