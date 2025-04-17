В РПЦ раскрыли, какие куличи нельзя покупать
Протоиерей посоветовал не покупать куличи в упаковке с православной символикой
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Врио главы Синодального отдела РПЦ по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин порекомендовал жителям РФ не приобретать пасхальные куличи в упаковке с религиозной символикой. Речь идет, например, о пакетах с картиной «Явление Христа», сообщает kp.ru.
Потокин напомнил, что после завершения праздника пакеты со священными изображениями могут перемешаться с другими. Каждый человек сам отвечает за дальнейшую судьбу упаковки с таким рисунком.
Протоиерей порекомендовал приобретать куличи, которые обернуты в стандартные пакеты. На них не должно быть надписей.
Светлое Христово Воскресенье (Пасха) в 2025 году отмечается 20 апреля.