В РПЦ раскрыли, какие куличи нельзя покупать

Протоиерей посоветовал не покупать куличи в упаковке с православной символикой

Врио главы Синодального отдела РПЦ по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин порекомендовал жителям РФ не приобретать пасхальные куличи в упаковке с религиозной символикой. Речь идет, например, о пакетах с картиной «Явление Христа», сообщает kp.ru .

Потокин напомнил, что после завершения праздника пакеты со священными изображениями могут перемешаться с другими. Каждый человек сам отвечает за дальнейшую судьбу упаковки с таким рисунком.

Протоиерей порекомендовал приобретать куличи, которые обернуты в стандартные пакеты. На них не должно быть надписей.

Светлое Христово Воскресенье (Пасха) в 2025 году отмечается 20 апреля.