В РПЦ призвали не ставить кресты на могилах животных

Он указал, что крестная смерть Иисуса Христа открыла людям путь к вечной жизни.

«Крест — это символ нашего спасения. Господь наш Иисус Христос принял крестную смерть, чтобы спасти человечество от вечной гибели. Человек создан по образу и подобию Божию, и крест является символом нашего спасения. Животные не созданы по образу и подобию Божию, поэтому постановка креста на их могилах противоречит здравому смыслу и вероучению Православной церкви», — пояснил отец Александр.

При этом он отметил, что тем, кто уже установил крест на могиле питомца, опасаться нечего.

«Сейчас, к сожалению, большинство людей не имеют элементарного богословского образования и поэтому могут измысливать всякие странные вещи. На мой взгляд, это элементарное суеверие. Ничего не будет с теми, кто ставит крест животным, но это просто бессмысленно с духовной точки зрения», — добавил священник.

Ранее протоиерей также призвал не давать животным человеческие имена, напомнив, что у христиан есть святые покровители.

