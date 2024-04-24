В РПЦ отказались комментировать наказание священника после панихиды по Навальному*

сегодня в 15:59

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе не стал отвечать, почему иерея Димитрия Сафронова отстранили от службы. Ранее священник провел панихиду по покойному политику Алексею Навальному*, сообщает Газета.ru .

Накануне на сайте Московской епархии опубликовали указ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно документу, иерей Димитрий Сафронов отстранен от службы, а также лишен ношения рясы, креста священника и права преподавать благословение.

«Пока не комментируем», — отреагировал Вахтанг Кипшидзе.

Иерей Сафронов был клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. Ближайшие три года священник будет находиться в московском храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

*- Включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.