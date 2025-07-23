В розовых бургерах Hello Kitty обнаружили краситель из насекомых

Представители Роскачества заявили, что в сети ресторанов «Вкусно — и точка» для придания розового цвета новым бургерам Hello Kitty применяется кармин — безвредный и разрешенный к использованию на территории РФ пищевой краситель, сообщает Infox .

Использование кармина также одобрено в Соединенных Штатах и странах Европейского союза. Однако продукты, содержащие этот краситель, не соответствуют требованиям вегетарианской диеты, а также не подходят для людей, соблюдающих религиозные традиции иудаизма и ислама. Применение кармина может вызвать недовольство у потребителей, которые стремятся избегать продуктов животного происхождения или придерживаются диетических ограничений, связанных с их вероисповеданием.

Кармин, также известный как Е120, является натуральным красителем, который получают из кошенили (Dactylopius coccus) — насекомых, используемых в пищевой промышленности, косметической отрасли и фармацевтике для получения красных и розовых оттенков продукции. Вследствие своего животного происхождения кармин может вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Недавно сеть «Вкусно — и точка» представила линейку продукции Hello Kitty, куда входит розовый бургер, отличающийся розовой булочкой и нежным сырным соусом такого же цвета. Компания подчеркнула, что полный состав бургеров указан на упаковке, что дает покупателям возможность делать осознанный выбор при заказе еды.