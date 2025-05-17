В Ростове-на-Дону провели «карательное благоустройство» у консерватории

В Ростове-на-Дону около здания консерватории, по мнению местных жителей, провели «карательное благоустройство», сообщает «Подъем» .

На парапет около консерватории разместили «пики точеные», напоминающие кладбищенскую ограду. Затем этот забор покрасили золотистой краской. Возможно, так​ от здания консерватории хотели отогнать прохлаждающихся студентов и бездомных, которые часто отдыхали на парапете.

В районной администрации не объяснили, кто решил таким образом с праздно сидящими на парапете, но отметили, что пики убрали с него.

«По информации администрации Ленинского района города Ростова-на-Дону, силами собственников земельного участка произведен демонтаж остроконечных элементов», — сказали в администрации.