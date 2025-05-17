В Ростове-на-Дону провели «карательное благоустройство» у консерватории
В Ростове-на-Дону около здания консерватории, по мнению местных жителей, провели «карательное благоустройство», сообщает «Подъем».
На парапет около консерватории разместили «пики точеные», напоминающие кладбищенскую ограду. Затем этот забор покрасили золотистой краской. Возможно, так от здания консерватории хотели отогнать прохлаждающихся студентов и бездомных, которые часто отдыхали на парапете.
В районной администрации не объяснили, кто решил таким образом с праздно сидящими на парапете, но отметили, что пики убрали с него.
«По информации администрации Ленинского района города Ростова-на-Дону, силами собственников земельного участка произведен демонтаж остроконечных элементов», — сказали в администрации.